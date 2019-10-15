19-летний житель Кингисеппа до смерти избил своего родственника

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему 57-летнему родственнику. В результате визита, мужчина скончался от нанесенных юношей травм.

Об инциденте Gazeta.SPb сообщили в СУ СК РФ по Петербургу и области. Тело убитого мужчины обнаружили 11 октября 2019 года в одном из домов города Кингисепп в Ленинградской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемым в произошедшем является 19-летний житель города, который приходится погибшему родственником.

Молодой человек пришел в гости к жертве, будучи пьяным. Он нанес множественные удары по голове, лицу и телу мужчины, что стало причиной его смерти. По предположению следствия, мотивом для совершения жестокого поступка стала месть, поскольку убитый, вероятно, нанес обиду юноше или его семье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвине мужчина, придя в гости к своему знакомому, обнаружил на кровати его окровавленное тело.