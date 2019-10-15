В Петербурге назвали лучшего ведущего церемонии бракосочетания

В Петербурге назвали лучшего ведущего церемонии бракосочетания
Дворец бракосочетания №1. Фото: kzags.gov.spb.ru

В Петербурге выбрали лучшего ведущего церемонии бракосочетания и имянаречения. За звание в рамках смотр-конкурса боролись более 90 специалистов.

Церемония награждения прошла во Дворце «Малютка». Абсолютным победителем признали главного специалиста Дворца бракосочетания №1 Галину Архипенко. Конкурсная комиссия оценивала ораторское и сценическое мастерство, стиль одежды, поведение, музыкальное сопровождение и поздравительный текст.

Среди победителей также – специалисты Дворца бракосочетания №1 и Дворца бракосочетания № 3, Дворца «Малютка», отделы ЗАГС Выборгского и Приморского районов, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

Марков отметил, то такие конкурсы помогают создать конкуренцию и позволяют специалистам получить оценку опытных профессионалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга считают, что город может стать столицей бракосочетания.

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