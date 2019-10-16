В Петербурге пройдет конференция «Благополучие семьи — основа государства»

На конференции будут говорить об улучшении условий для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay

На конференции будут говорить об улучшении условий для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay

Сегодня, 16 октября, пройдет научно-практическая конференция «Десятилетие детства. Благополучие семьи – основа государства». Мероприятие состоится в гостинице Park Inn by Radisson Pulkovskaya, расположенной на площади Победы, 1. Все начнется в 10 часов утра.

На конференции выступят представители субъектов России, которые поделятся собственным опытом реализации семейной политики и предложениями по совершенствованию способов поддержки семей с детьми.

На мероприятии обсудят улучшение условий для детей с ограниченными возможностями и сирот.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в среду губернатор Ленобласти проинспектирует детский сад и пожарную часть. Рабочая поездка состоится во Всеволожский район.