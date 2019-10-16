Смоляной мыс в центре Выборга благоустроят к концу ноября

В центре Выборга благоустраивают Смоляной мыс. На набережной планируют обустроить зону отдыха.

Сейчас рабочие готовят площадку для скейт-парка и пунктов велопроката. В скором времени будет облагорожен берег. На участке уже заменили инженерные сети, проложили кабели для освещения и расширили дорогу, сообщает lentv24.ru.

Проект зоны отдыха на Смольном мысу победил во Всероссийском конкурсе. На его реализацию выделено 50 млн из федерального бюджета, 50 млн из бюджета Ленобласти и 7 млн из муниципального. Завершить работы планируется в конце ноября 2019 года. Откроется зона отдыха к Новому году.

Помимо этого, в Выборге благоустраивают дворы и детские площадки. Так, в августе 2019 года игровую зону открыли на Спортивной улице. Всего в 2019 году в порядок приведут 18 дворов. В большинстве из них работы уже завершены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Выборг попал в топ-10 лучших городов России по версии блогера Ильи Варламова.