Житель Выборга выпил и нацепил кольчугу, принадлежавшую «Таверне»

Житель Выборга выпил и нацепил кольчугу, принадлежавшую &#171;Таверне&#187;
Полиция занимается розысками посетителя, похитившего кольчугу. Фото: Pixabay

В Выборге посетитель кафе вышел из заведения в рыцарских доспехах. Полиция разыскивает горе-рыцаря, который скрылся в декоративной кольчуге.

Инцидент произошел в вторник, 15 октября, в кафе «Таверна» на Крепостной, 3. В заведение зашла компания из трех женщин и трех мужчин. Посетители выпили, закусили, после чего один из них решил нацепить на себя кольчугу и выбежал на улицу.

Как стало известно GazetaSPb, кольчуга была изготовлена специально для кафе. Ее стоимость 10 тыс. рублей.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что рост мужчины около 185 см, он был одет в свитер, темные штаны и серую куртку. В настоящее время правоохранители занимаются розысками злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании жителей Узбекистана, которые перевозили на иномарке наркотические вещества. Их остановили в Тосненском районе.

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