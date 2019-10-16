Многодетным семьям Ленобласти могут выдать сертификаты на земельный капитал

Многодетным семьям Ленобласти могут выдать сертификаты на земельный капитал
Многодетным семьям могут начать выдавать сертификаты на покупку земли. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области рассматривают возможность предоставления земельных участков многодетным семьям. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании парламента 8 ноября.

Депутатский корпус предлагает внести изменения в закон о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

Сейчас в некоторых поселениях есть трудности с предоставлением земли многодетным семьям. Они связаны с недостаточным количеством участков и статусом земель.

«В законопроект предлагается внести изменения, касающиеся предоставления земель сельхозназначения и для ведения садоводства», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Семьям также предлагают выдавать землю на территории других поселений. Депутаты рассматривают вариант выдачи сертификатов «Земельный капитал Ленинградской области». Потратить средства семьи смогут на приобретение земли в любом районе региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семь многодетных семей в Ленинградской области стали владельцами микроавтобусов.

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Многодетным семьям Ленобласти могут выдать сертификаты на земельный капитал
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