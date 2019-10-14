Многодетным семьям из Ленобласти подарили микроавтобусы

Многодетным семьям из Ленобласти подарили микроавтобусы
С 2016 года Ленобласть дарит многодетным родителям семейные микроавтобусы. Фото: Instagram

В минувшую пятницу, 11 октября, семь многодетных семей из Ленинградской области обзавелись новыми микроавтобусами.

Начиная с 2016 года Ленобласть дарит многодетным родителям семейные микроавтобусы. На прошлой неделе семьи с семью и более детьми получили в подарок новый транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Instagram.

Дрозденко написал в соцсети, что идея дарить микроавтобусы большим семьям появилась после рассказа главы одного такого семейства. По его словам, ему приходилось развозить детей в школу и садик, возвращаясь домой несколько раз, поскольку все вместе в легковушку не влезали.

Глава региона отметил, что с прошлого года микроавтобусы дарят также и семьям с шестью детьми при условии, если в семье есть ребенок-инвалид.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дрозденко обновил состав администрации Ленинградской области.

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Многодетным семьям из Ленобласти подарили микроавтобусы