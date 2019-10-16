В Петербурге двух воспитательниц в яслях уволили за избиение детей

В Петербурге двух воспитательниц в яслях уволили за избиение детей
На жестоких воспитателей родителям пожаловались малыши. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудницы дошкольного учреждения работали в ясельной группе, их уволили за жестокие наказания для детей.

Об инциденте первыми узнали родители детей, пострадавших от рук воспитательниц. Оказалось, что они бьют малышей и жестоко наказывают. После детских жалоб, которые оказались не шуточными, взрослые решили обратиться в правоохранительные органы.

Как выяснилось позже, один из детей ясельной группы пострадал за то, что не дошел до туалета.

Сегодня, 16 октября, в детском саду прошло родительское собрание. На нем родителей оповестили об увольнении двух сотрудниц, которых дети обвиняли в жестоком обращении. Также, сотрудники учреждения извинились перед родителями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что региональные власти обещают открыть еще пятнадцать детских садов во Всеволожском районе.

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