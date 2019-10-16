Две легковушки спровоцировали пробку на Невском

Две легковушки спровоцировали пробку на Невском
На участке большие пробки. Фото: скрин telegram-канала "Аварийный Петербург"

На Невском проспекте Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками. Инцидент произошел сегодня днем, 16 октября, у перекрёстка Невского и Большой Морской.

На участке «встретились» BMW и KIA. Как сообщает Телеграм-канал «Аварийный Петербург», участники почти полностью остановили движение. Водители, двигавшиеся в сторону площади Восстания, были вынуждены стоять в пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к настоящему моменту затор на участке сохранился. Движение затруднено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании мужчин, находящихся в федеральном розыске. Их задержали по вызову в Петербурге.

«Яндекс.Пробки» дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2020 году в Петербурге появится 13 километров велодорожек
Пожарные тушат заброшенное общежитие на Промышленной
Менеджер Rammstein рассказал, почему ударил охранника в Петербурге
Кот-наркокурьер в Тульской области выпущен из-под «ареста»
Невнимательный водитель собрал «паровозик» на проспекте Славы
В Петербурге туристка из Италии лишилась украшений на 800 тысяч рублей
Две легковушки спровоцировали пробку на Невском
В Петербурге осудят банду угонщиков дорогих авто