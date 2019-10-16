Две легковушки спровоцировали пробку на Невском

На Невском проспекте Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками. Инцидент произошел сегодня днем, 16 октября, у перекрёстка Невского и Большой Морской.

На участке «встретились» BMW и KIA. Как сообщает Телеграм-канал «Аварийный Петербург», участники почти полностью остановили движение. Водители, двигавшиеся в сторону площади Восстания, были вынуждены стоять в пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к настоящему моменту затор на участке сохранился. Движение затруднено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании мужчин, находящихся в федеральном розыске. Их задержали по вызову в Петербурге.