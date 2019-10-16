Невнимательный водитель собрал «паровозик» на проспекте Славы

Невнимательный водитель собрал &#171;паровозик&#187; на проспекте Славы
Столкновение оказалось не сильным. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Славы в Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали сразу несколько автомобилей. Все произошло сегодня, 16 октября, около дома №40 корпуса 1.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что водитель, управляющий автомобилем Ford, пропустил въезд в карман, после чего резко затормозил. Но другие участники среагировать не успели.

«В результате аварии образовался паровозик у въезда в карман», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Столкновение оказалось не сильным, так как участники только начали движение после светофора. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии с двумя легковушками. Участники спровоцировали крупную пробку.

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