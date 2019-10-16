Пожарные тушат заброшенное общежитие на Промышленной

В Кировком районе Северной столицы произошел пожар. Со слов очевидцев, возгорание случилось в заброшенном общежитии.

Об огне в здании на Промышленной улице сообщили сегодня, 16 октября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что из здания валит густой дым. К месту происшествия прибыли две пожарные машины.

Информация о происшествии появилась в Сети в 15:15. Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на проспекте Славы. Все произошло из-за невнимательного водителя, который пропустил поворот. Мужчина резко затормозил, но другие участники среагировать не успели. В результате образовался «паровозик». Машины получили не сильные повреждения.