Петербургский производитель крабовых палочек заплатит «Водоканалу» 12 млн за сброс мазута

Петербургский производитель крабовых палочек заплатит &#171;Водоканалу&#187; 12 млн за сброс мазута
Компания и раньше выплачивала штраф за загрязнению волховских сточных вод. Фото: https://pixabay.com/

ОАО «РОК-1» заплатит ГУП «Леноблводоканал» 12 миллионов рублей ущерба за загрязнение водоканала города Волхов мазутом.

Компания, занимающаяся производством морепродуктов, как выяснилось, не имеет локальных очистных сооружений на территории предприятия. В связи с этим, из-за использования большегрузного автомобильного транспорта остается значительное количество мазута. Организация сбрасывала загрязняющие отходы в сточные воды волховского водоканала.

О том, что ОАО «РОК-1» необходимо выплатить штраф Водоканалу Ленобласти пишет «Фонтанка». Заседание Арбитражного суда Петербурга и области по этому делу состоится 3 декабря этого года.

Ранее организация уже выплачивала «Леноблводоканалу» штраф в 6,2 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что специалисты Росгидромета признали реку Каменку экстремально загрязненной.

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