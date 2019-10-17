С 2020 года банки начнут предоставлять петербуржцам госуслуги

В 2022 году нововведение может распространиться по всей России. Фото: pixabay

В 2022 году нововведение может распространиться по всей России. Фото: pixabay

В предстоящем году сразу несколько российских банков получат возможность оказания государственных услуг. Нововведения коснутся Петербурга, а также Астраханской, Кировской и Московской областей и Башкирии.

Так, жители смогут получить ряд бесплатных госустуг. В них входят оформление в качестве ИП, получение пенсии и материнского капитала, регистрация в качестве страхователя.

Эксперимент начнет действовать в следующих банках: Сбербанк, ВТБ, Связь-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк и «Тинькофф банк».

Как сообщают «Известия», в 2022 году инициатива может распространиться по всей России.

Ранее в GazetaSPb сообщали о новом способе оплаты. Речь идет об операциях с помощью мобильного телефона.