Выставка «Человек космоса Олег Газенко» откроется в Петербурге

Сегодня, 17 октября, в Северной столице откроется выставка «Человек космоса Олег Газенко» в Военно-медицинском музее.

Выставка организована в рамках тематической недели «Человечество и космос». Посетителям расскажут о покорении таинственного пространства, о первых шагах в его освоении, а также позволят заглянуть в иллюминатор.

Олег Газенко — российский физиолог, основоположник космической биологии и медицины.

В течение недели жителям доступны экскурсии по выставке «Мы готовимся в полет!». Присутствующие узнают, какие изменения происходят с человеком во время невесомости, посмотрят фильмы о космосе и научных разработках. Юные посетители смогут посмотреть мультипликационные фильмы о космосе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о выставке в Пушкинском музее. Были представлены конфликтующие направления в искусстве.