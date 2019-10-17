Ученые рассказали, почему с годами может увеличиваться вес

Ученые выяснили, что между набором веса и возрастом имеется взаимосвязь. В соответствующем эксперименте приняли участие около 100 женщин и мужчин. На протяжении 13 лет участники наблюдались у специалистов.

В ходе исследования ученые определили, что с возрастом в жировой ткани сокращается липидный обмен. Именно это проходило с испытуемыми на протяжении эксперимента. Так, за время испытания вес участников увеличился в среднем на 20%.

Исследователи также отметили, что лишний вес связан с малоподвижным образом жизни.

Ранее в GazetaSPb сообщали о продукте, который помогает избавиться от лишних килограммов. Люди, употребляющие его регулярно, обладают стройной фигурой.