Путин поручил следить за поведением молодежи в интернете

В России будут изучать предпочтения и поведение молодежи в Сети. Такое поручение озвучил глава РФ Владимир Путин.

Инициатива позволит зафиксировать уровень влияния интернета на поколение. Путин утвердил поручения по итогам заседания президентского совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Совет состоялся 4 июля. Теперь соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

Комиссии также создаст центр, координирующий духовно-нравственное воспитание молодых граждан.

Правительство предоставит отчет по данным пунктам до 1 декабря 2019 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пространстве для молодежи, которое появилось на Петроградке. Петербуржцы смогут посещать мастер-классы, деловые встречи.