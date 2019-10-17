Осенью в армию призовут более 2,5 тысяч петербуржцев

Во время осеннего призыва текущего года исполнять воинскую обязанность отправятся 2600 жителей Северной столицы.
Информацию о количестве призывников озвучил градоначальник Петербурга, Александр Беглов, во время расширенного заседания призывной комиссии. Оно состоялось сегодня, 17 октября. По словам губернатора, среди 2600 призывников 20% имеют оконченное высшее образование.
Призывная комиссия Санкт-Петербурга начала свою работу 1 октября. Также открыли свои двери 111 муниципальных комиссий.
В ходе заседания Беглов отметил, что количество жалоб и обращений от призывников значительно снизилось, что говорит об улучшении качества работы призывных комиссий.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор предложил жителям Петербурга поучаствовать в городском субботнике 19 октября.