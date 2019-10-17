«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения

«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения
В прошлый раз соцсеть обновляла мобильное приложение осенью 2017 года. Фото: Pixabay

Российская социальная сеть «ВКонтакте» впервые за два обновила дизайн мобильного приложения.

QR-коды уже появились на рекламных баннерах Петербурга и Москвы.

Доступ к нему можно получить, отсканировав QR-код на рекламных материалах соцсети на улицах, на сеансах в кино и других общественных местах.

В новой версии кнопку «Интересное» перенесли на вкладку с основной лентой, туда же перешла кнопка с уведомлениями. На место вкладки «Интересное» пришла вкладка «Обзор», где объединены музыка, видео и подкасты, сообщества, трансляции и события.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила в тестовом режиме функцию скрытия счетчика лайков под публикациями пользователей. По словам разработчиков, ни лайки, ни репосты в скором времени не будут отображаться в ленте новостей социальной сети. Директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов рассказал, что на данный момент тестируется выведение новых социальных кнопок. Вероятно, лайки будут отображаться без количества, то есть возможность оценить публикацию может остаться.

вконтакте дизайн соцсети
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