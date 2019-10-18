Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

В российских магазинах могут постепенно исчезнуть пластиковые пакеты. После этого их могут и вовсе запретить. Соответствующий законопроект готовит Роспотребнадзор.

Ведомство намерено таким образом сократить пагубное влияние на окружающую среду, а также ее загрязнение пластиком. В Министерстве природы России отметили, что выступают за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики».

Как сообщают «Известия», в ведомстве напомнили, что для отказа от пластиковых пакетов магазины отменили их бесплатную раздачу. Продажа отдельно повлияла на спрос. Следующий шаг – замена.

Так, им на смену могут прийти бумажные пакеты, многоразовые сумки и изделия из так называемого биоразлагаемого пластика

Ранее в GazetaSPb сообщали, что отказ от магазинных пакетов рассматривается и в Германии. Пластиковые пакеты могут запретить со следующего года.