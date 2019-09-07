В Германии хотят запретить пластиковые пакеты со следующего года

В Германии разработан законопроект, предполагающий введение запрета на использование пластиковых пакетов уже со следующего года.

По информации Bild, уже в первой половине 2020 года по всей стране с продажи начнут изымать пластиковые пакеты за исключением отрывных пакетов для овощей и фруктов. Процесс перехода должен завершиться в течение полугода.

Нарушителям нового закона будут выписывать штраф в размере до 100 тысяч евро. По мнению министерства окружающей среды Германии, сокращение использование пластика можно добиться только подобный образом.

Ранее GazetaSPb сообщала, как человек съедает до 70 тысяч частиц микропластика в год. Ученые считают, что человек в среднем поглощает около 73 тысяч крохотных частиц пластика в год. Микропластик попадает в организм через еду и напитки — и особенно через бутилированную воду.