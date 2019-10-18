В Ленобласти больную туберкулезом насильно положили на лечение

С такой формой заболевания женщина представляла угрозу для окружающих. Фото: Pixabay

С такой формой заболевания женщина представляла угрозу для окружающих. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области больную туберкулезом вынудили лечь в больницу.

Местная жительница заболела заразной болезнью формы туберкулеза легких. Однако лечиться она не собиралась, а обследования избегала. Видимо, ее не волновало, что она представляла угрозу для окружающих людей.

Как сообщает прокуратура области, с требованиями о помещении жительницы в медицинское учреждение прокуратура обратилась в суд. Заявление было удовлетворено, женщину отправили в противотуберкулезный диспансер.

Ранее в GazetaSPb сообщали о туберкулезе в десадах. Родителей предупредили, что нужно знать о заболевании в детских учреждениях.