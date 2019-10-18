Россияне стали есть слишком много куриных яиц

Россияне превышают рекомендованную норму употребления яиц. Так, за год она превышена на 8%.

За последнее десятилетие потребление яиц на территории страны ежегодно увеличивалось в среднем на 1%. В настоящее время житель съедает за год около 280 яиц, когда рекомендованная норма составляет 260 штук.

Согласно отчету аналитиков Sberbank СIB, сообщает Forbes, еще больше данного продукта ежегодно потребляют жители Китая — один человек ест около 300 штук в год.

В минувшем году в на территории России произвели 44,9 млрд штук яиц. Как предполагают аналитики, в ближайшие пять лет производство может увеличиться на три млрд штук.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские яйца проверил Роспотребнадзор. Это произошло после массовых отравлений в городе.