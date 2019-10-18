Петербургский океанариум объявил конкурс на имена для малышей азиатских выдр

В Петербургском океанариуме произошло пополнение. Речь идет о семье азиатских выдр Фифы и Тихона, которые там обитают. Детеныши появились на свет 26 октября.

Океанариум традиционно выбирает имена для новых обитателей, в связи с чем объявил конкурс. Пост с соответствующей информацией появился в группе «Санкт-Петербургский океанариум».

Как сообщили в соцсети «ВКонтакте», детеныши, мальчик и девочка, еще совсем маленькие. Однако накануне для них произошло важное событие – ветеринар впервые их осмотрел и поставил чипы.

Победителей конкурса на лучшие имена ждет приятный подарок в виде пригласительного билета в океанариум на двух персон. Окончание конкурса назначено на 25 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городском океанариуме родился детеныш акулы. Сотрудники отметили, что у него хороший аппетит.