Петербуржцы помогут дворникам убрать город от мусора и опавшей листвы

Вместе с работниками и дворниками желающие очистят от опавшей листвы город. Фото: gov.spb.ru

Вместе с работниками и дворниками желающие очистят от опавшей листвы город. Фото: gov.spb.ru

Жителей Северной столицы приглашают участвовать в дне благоустройства города. Ежегодное мероприятие состоится уже завтра, 19 октября. Принять участие может любой желающий.

Петербуржцы помогут работникам и дворникам в генуборке города. Работы будут производиться на 703 адресах, жителям не придется уходить далеко от своего дома. Присутствующие очистят от опавшей листвы и прочего мусора скверы, дворы, парки. В этот день синоптики обещают хорошую погоду с температурой +12 градусов.

Как сообщили в городской администрации, с необходимой информацией об участии можно ознакомиться на сайте жилищного комитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о весенней уборке улиц в городе. Работы двигались с опережением.