Петербуржцы помогут дворникам убрать город от мусора и опавшей листвы

Петербуржцы помогут дворникам убрать город от мусора и опавшей листвы
Вместе с работниками и дворниками желающие очистят от опавшей листвы город. Фото: gov.spb.ru

Жителей Северной столицы приглашают участвовать в дне благоустройства города. Ежегодное мероприятие состоится уже завтра, 19 октября. Принять участие может любой желающий.

Петербуржцы помогут работникам и дворникам в генуборке города. Работы будут производиться на 703 адресах, жителям не придется уходить далеко от своего дома. Присутствующие очистят от опавшей листвы и прочего мусора скверы, дворы, парки. В этот день синоптики обещают хорошую погоду с температурой +12 градусов.

Как сообщили в городской администрации, с необходимой информацией об участии можно ознакомиться на сайте жилищного комитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о весенней уборке улиц в городе. Работы двигались с опережением.

новости спб петербуржцы уборка города
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работница почты в Ленобласти присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану
Воспитателю петербургского детсада лечили пневмонию, а нашли туберкулез
В Москве за взятку задержали руководителей ОМВД «Дорогомилово»
В Ленобласти на капремонт социальных учреждений будет потрачено 722 млн рублей
Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein
ГАЗель и иномарка умудрились устроить ДТП на Мурманском шоссе
Вандалы испортили рисунками 250 вагонов ОЖД в Петербурге
В 2020 году к ЗСД присоединят еще одну дорогу