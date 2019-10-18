Петербуржцы помогут дворникам убрать город от мусора и опавшей листвы

Жителей Северной столицы приглашают участвовать в дне благоустройства города. Ежегодное мероприятие состоится уже завтра, 19 октября. Принять участие может любой желающий.
Петербуржцы помогут работникам и дворникам в генуборке города. Работы будут производиться на 703 адресах, жителям не придется уходить далеко от своего дома. Присутствующие очистят от опавшей листвы и прочего мусора скверы, дворы, парки. В этот день синоптики обещают хорошую погоду с температурой +12 градусов.
Как сообщили в городской администрации, с необходимой информацией об участии можно ознакомиться на сайте жилищного комитета.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о весенней уборке улиц в городе. Работы двигались с опережением.