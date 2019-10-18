Социолог из Петербурга рассказал, кто культурнее: жители центра или окраин

Но доходы у жителей всех районов примерно одинаковые, 30-40 тысяч рублей, в среднем. Фото: Facebook

Но доходы у жителей всех районов примерно одинаковые, 30-40 тысяч рублей, в среднем. Фото: Facebook

Сотрудник Европейского университета Михаил Соколов рассказал о «культурной сегрегации в культурной столице».

Результаты проведенного исследования социолог опубликовал на своей странице в Facebook. В нем приняли участие 3200 петербуржцев, проживающих в разных районах Северной столицы. После опроса выяснилось, что разница между жителями окраин и центральных районов все-таки существует.

Так, согласно исследованию Соколова, в Колпино высшее образование имеют лишь 45% опрошенных, тогда как в Центральном районе окончивших вузы 73%. На Петроградке почти не пользуются телевизором (43%), а в Красносельском районе его не включают лишь 16%.

Василеостровцы любят посещать музыкальные мероприятия, это регулярно делают 40% жителей острова. В Кировском районе музыкой интересуются лишь 15%.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Росстата о росте реальных доходов жителей России.