В США в детском питании обнаружили токсичные металлы

В США в детском питании обнаружили токсичные металлы
Опасность представляют не только детское питание, но и фруктовые соки. Фото: https://pixabay.com

95% образцов детского питания в США содержат такие токсичные металлы, как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть.

Лишь 9 из 168 проверенных образцов являются натуральными и безопасными для детей. Исследователи из Healthy Babies Bright Futures протестировали более 160 образцов на наличие четырех опасных веществ. 95% содержали, как минимум, один из перечисленных токсичных металлов, в каждом четвертом образце обнаружили все четыре.

Детское рисовое питание, в основном, содержит мышьяк, которые активно используют в качестве пестицида. Мышьяк в чистом виде содержится в четырех из семи протестированных рисовых хлопьях. Кроме того, в 94% образцов найден свинец. Реже всего попадается ртуть — менее 30% образцов содержали этот металл.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке более 30 человек стали жертвами вейпинга.

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