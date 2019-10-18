Причальную инфраструктуру Ленобласти отметили на федеральном уровне

Причальную инфраструктуру Ленобласти отметили на федеральном уровне
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Замминистра транспортф РФ Юрий Цветков отметил высокий уровень проекта причальной инфраструктуры Ленинградской области.

На заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации Юрий Цветков обратился ко всем регионам страны, призвав использовать опыт Ленинградской области в популяризации речного туризма. В частности, он отметил проект причальной инфраструктуры региона.

За 2 года, с 2017, были построены пять причалов, открывших путешественникам возможность увидеть исторические объекты с воды, добавил губернатор области Александр Дрозденко. Это причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке и у крепости Орешек.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге начались работы по очищению реки Глухарки и Восточного канала от мусора и донных отложений.

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