Пожилая женщина погибла после съезда автомобиля в кювет в Приморском районе

Пожилая женщина погибла после съезда автомобиля в кювет в Приморском районе
водитель автомобиля Chery съехал в кювет на дороге на Каменку. Фото: Pixabay

Вечером 18 октября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля Chery съехал в кювет на дороге на Каменку, в результате чего скончалась пассажирка.

Известно, 70-летний водитель по невыясненным обстоятельствам съехал в кювет на повороте на Парашютную улицу. В результате скончалась 71-летняя женщина. Водитель получил травмы средней тяжести.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле. Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.

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