Российский боксер Бетербиев накаутировал украинца Гвоздика и выбил второй пояс

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в объединительном бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Бой состоялся с украинским спортсменом Александром Гвоздиком в полутяжелом весе.

Бой состоялся сегодня, 19 октября (мск), в Филадельфии (США). В 10-м раунде Бетербиев трижды отправил соперника в нокдаун, после чего бой был остановлен. Последний технический нокаут зафиксирован.

Победа стала для 34-летнего россиянина 15-й в 15 боях на профессиональном ринге. Для 32-летнего украинца поражение стало первым в карьере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на ЧМ по боксу Россию впервые представляла жительница Северной столицы. Спортсменка выступала в весе до 54 кг.