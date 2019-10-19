Пригожин ответил Кормухиной на обвинение Гагариной

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об иске рок-певицы Ольги Кормухиной. Она обвиняет певицу Полину Гагарину за ее кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». В эфире НСН продюсер назвал происходящее глупостью.

Рок-певица заявила, что кавер песни является плагиатом. А Пригожина она обвинила в ангажированности. Он с обвинениями не согласился, а также напомнил заявительнице, что не является продюсером молодой исполнительницы. Пригожин добавил, что песня не принадлежит ни одной, ни другой певице.

«Ее могут петь даже официанты любого ресторана», — отметил Пригожин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о намерении Ольги Кормухиной в отношении Полины Гагариной. Певица заявила, что для нее происходящее является дикостью.