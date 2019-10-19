На Парашютной обрушился строящийся паркинг

На Парашютной обрушился строящийся паркинг
ЖК "Шуваловский" на Парашютной. Фото: Google.Maps

В Приморском районе Петербурга обрушилась крыша строящегося паркинга. Обрушение произошло на площади порядка 200 квадратных метров.

Как сообщили в городском ГУ МЧС России, обрушение крыши произошло на строящемся паркинге в ЖК «Шуваловский» по улице Парашютной. Экстренные службы получили сообщение о ЧП в 13:19.

Все произошло в трехэтажном строящемся здании. Там при заливке крыши бетоном обрушилась арматурная сетка с бетонной заливкой. Площадь обрушения — 200 «квадратов».

В результате происшествия никто не пострадал. На завалах работают 52 спасателя и 13 спецмашин. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что правоохранители назвали причину частичного обрушения пятиэтажки в Приморье.

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