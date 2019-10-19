Нюша путешествует вместе с 11-месячной дочкой

Нюша путешествует вместе с 11-месячной дочкой
Певица опубликовала милое фото с дочкой и мужем. .instagram.com

Певица Нюша в ноябре прошлого года стала мамой и уже спустя несколько месяцев после родов вернулась к работе. Теперь она гастролирует, но при этом не расстается с маленькой дочкой.

Накануне она сообщила, что снова собралась в поездку. На этот раз ее будет сопровождать муж.

Певица опубликовала милое фото в Instagram с дочкой и мужем. Подписчики гадают, куда отправилась певица. Большинство думает, что это Китай, хотя некоторые уверены, что Мальдивы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хотела бы жить в большой квартире. Со слов исполнительницы, она мечтает о 200-метровом жилище. Певица призналась, что росла в малообеспеченной семье и донашивала вещи за другими детьми.

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