Нюша путешествует вместе с 11-месячной дочкой

Певица Нюша в ноябре прошлого года стала мамой и уже спустя несколько месяцев после родов вернулась к работе. Теперь она гастролирует, но при этом не расстается с маленькой дочкой.

Накануне она сообщила, что снова собралась в поездку. На этот раз ее будет сопровождать муж.

Певица опубликовала милое фото в Instagram с дочкой и мужем. Подписчики гадают, куда отправилась певица. Большинство думает, что это Китай, хотя некоторые уверены, что Мальдивы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хотела бы жить в большой квартире. Со слов исполнительницы, она мечтает о 200-метровом жилище. Певица призналась, что росла в малообеспеченной семье и донашивала вещи за другими детьми.