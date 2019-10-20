Турция и США смогли договориться о создании зоны безопасности на границе Сирии

Советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что Турция и США договорились о создании на турецко-сирийской границе зоны безопасности протяженностью 444 км.

«Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 км и протяжённостью 444 км, о чём была достигнута договорённость с делегацией США», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.