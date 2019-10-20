ПФР напомнил, как выйти на пенсию раньше срока

ПФР напомнил, как выйти на пенсию раньше срока
На 2020 год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. Фото: Pixabay

Жители России могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства. Речь идет о гражданах предпенсионного возраста.

Так, чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться. Как сообщили в Пенсионном фонде России, на 1 июля настоящего года таких заявителей было 23,5 тыс. человек.

В ПФР также добавили, сообщает «Российская газета», что на 2020 год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. В последующие два года сумма будет расти.

Напомним, в настоящем и следующем году женщины выходят на пенсию в возрасте 55,5 года, мужчины – в 60.5 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что предпенсионеры смогут проходить бесплатное обучение в Петербурге. Кроме того, они получат стипендию.

выплаты пенсионеры россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разъяренный водитель похитил телефон у подростка, кидающегося яблоками в ...
Лже-сотрудники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тысяч на Пушкинской
ПФР напомнил, как выйти на пенсию раньше срока
Водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на ...
Грабитель испугался настойчивого фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте
Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе
На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку
Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки