ПФР напомнил, как выйти на пенсию раньше срока

На 2020 год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. Фото: Pixabay

На 2020 год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. Фото: Pixabay

Жители России могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства. Речь идет о гражданах предпенсионного возраста.

Так, чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться. Как сообщили в Пенсионном фонде России, на 1 июля настоящего года таких заявителей было 23,5 тыс. человек.

В ПФР также добавили, сообщает «Российская газета», что на 2020 год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. В последующие два года сумма будет расти.

Напомним, в настоящем и следующем году женщины выходят на пенсию в возрасте 55,5 года, мужчины – в 60.5 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что предпенсионеры смогут проходить бесплатное обучение в Петербурге. Кроме того, они получат стипендию.