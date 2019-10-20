В Петербурге задержали жителя, похитившего деньги из кассы магазина

В Петроградском районе Петербурга сотрудники правопорядка раскрыли хищение из магазина. Преступный инцидент произошел 7 октября.

В помещение магазина вошел неизвестный мужчина с ножом. Угрожая 65-летнему продавцу, он похитил из кассы 13 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. Уголовное дело было возбуждено по факту разбоя.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате розыска правоохранители задержали и изобличили в совершении преступления безработного 31-летнего мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении телефона и денег у петербуржца. Все произошло в парадной одного из домов.