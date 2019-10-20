В Гатчинском районе водитель Suzuki сбил пешехода

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пешеход попал в больницу.

ДТП произошло вечером 20 октября на четвертом километре автодороги Ивановка — Замостье — Пижма, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Сообщается, что водитель Suzuki Grand, сбил мужчину. Пешеход был госпитализирован с травмами тяжелой степени.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта. Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.