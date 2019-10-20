Матч «Зенит» — «Ростов» стал самым посещаемым в 13-м туре и в этом сезоне РПЛ

Матч «Зенит» — «Ростов» стал самый посещаемый в 13-м туре и в этом сезоне РПЛ.

Портал ТурСтат составил рейтинг городов команд Российской Премьер-Лиги по итогам 13-го тура в прошедшие выходные 19 и 20 октября.

В топ-3 игр по посещаемости в туре вошли матчи в Петербурге и Москве. Матч, который проходил на «Газпром Арене», посетили 58 639 зрителей. Этот матч стал самым посещаемым не только в прошедшем туре, но и в этом сезоне РПЛ.

Напомним, 19 октября петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Зенита». «Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Артем Дзюба забил три года в матче против «Ростова». Форвард стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, оформившим хет-трик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ. Семак также поздравил Дзюбу, который оформил хет-трик в этом матче. Тренер отметил, что свой вклад в победу внес каждый.