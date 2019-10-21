Стали известны регионы России с самым доступным для населения газом

Стали известны регионы России с самым доступным для населения газом
Газ оказался наиболее доступен для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото: pixabay

Исследование экспертов показало, в каких российских регионах населению легче всего приобрести газ с учетом средней зарплаты по региону. Петербург оказался в десятке городов с самым доступным газом.

По данным проведенного РИА Новости исследования, газ наиболее доступен для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где на среднюю зарплату местный житель может приобрести более 20 тыс. кубометров сетевого газа. В Петербурга этот показатель составляет почти 8,5 тыс. кубометров, поместив город на шестую позицию рейтинга.

В лидерах также оказались Ненецкий АО, Сахалинская область, ХМАО — Югра и Москва, жители которых могут купить на среднюю зарплату более 10 тыс. кубометров газа.

Подсчет провели в 73 регионах РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали регионы, в которых больше всего новостроек.

газ исследование Население регионы России
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны регионы России с самым доступным для населения газом
Кадыров готов выделить места на кладбище террористам из Сирии
Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита»
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае
Итальянец отправился на рыбалку и доплыл до Украины
Черчесов объяснил, почему не будет сбривать усы в случае победы сборной на ...
На Советском проспекте «шестерка» отбросила Volkswagen Polo в кювет
Объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае