На 6-й Советской ЖКС прикрепил вентиляционные продухи к замурованной стене

На 6-й Советской ЖКС прикрепил вентиляционные продухи к замурованной стене
Продухи на замурованной стене. Фото: gorod.gov.spb.ru

ЖКС №3 Центрального района отчитался об установке вентиляционных подвальных продухов на 6-й Советской улице, 39. Как выяснилось позже, коммунальщики прикрепили их к замурованной стене.

Об оплошности Жилкомсервиса рассказал местный муниципальный депутат Александр Изотов.

«Коротко о работе ЖКС №3 Центрального района, который завтра тоже выйдет на субботник», — написал он в Twitter.

Новость об установке продухов из соцсетей ЖКС уже удалена, однако её все еще можно найти на сайте Жилкомсервиса и на портале «Наш Санкт-Петербург».

С жалобой на то, что продухи в подвал дома 39 по 6-й Советской замурованы, в сентябре обратилась петербурженка Елена. Месяц спустя Жилищное агентство Центрального района отчиталось, что работы по обустройству продухов выполнены.

Сейчас петербурженка просит провести работы повторно. Обращение находится на рассмотрении с 21 октября.

«Такие действие дискредитируют работу всей жкх сферы и лишают доверия Портал Наш Санкт-Петербург», — написала Елена на портале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте Жикломсервис оштрафовали за плохое содержание фасадов.

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