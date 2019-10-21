Захоронение красноармейцев в Петербурге чуть не сорвал уволенный военный

В Пушкинском районе захоронили останки 36 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Помешать этому пытался отставной военный.

Останки бойцов были обнаружены добровольческими поисковыми отрядами. Шестерых солдат нашли на территории Аграрного университета, двоих — в Александровском парке, остальных — на месте будущей стройки ЖК «Югтаун».

Под угрозой срыва захоронение оказалось из-за жалоб отставного военного Игоря Ткачука, пишет «Мойка78». Он обвинил поисковиков в небрежности, отсутствии согласования с Министерством обороны и контракта на поисковые работы с застройщиком.

Как подчеркнул руководитель поискового отряда «Высота» Андрей Пименов, поисковые отряды — общественные организации, которые не могут работать по контракту. Поисковики отмечают, что работы велись с одобрения городских властей и Министерства обороны. Застройщик при это оказывал содействие, предоставляя тяжелую технику.

На сторону поисковиков встали начальник отдела по увековечиванию памяти погибших при защите отечества СПб ГБУ «Дзержинец» Кристина Соболева и родственники красноармейцев. Они выразили благодарность отрядам и подтвердили их порядочность.

«Только благодаря им память и жива, благодаря их бескорыстному труду мы узнали», — сказала двоюродная внучка погибшего солдата Федора Крюкова Елена.

По словам поисковиков, Андрей Ткачук из Пушкинского районного военкомата был уволен после того, как начал публиковать в прессе статьи и публично выступать и давать комментарии без разрешения командира.

Напомним, церемония захоронения 36 красноармейцев состоялась 18 октября в деревне Кондакопшино Пушкинского района. Поисковики смогли установить личность трех погибших. Ими оказались Иван Шуйский, Федор Крюков и Петр Ефимов.