Суд арестовал подозреваемого по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал начальника горного участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрея Еганова после прорыва дамбы в Красноярском крае.

По решению суда, он будет находиться под стражей до 18 декабря, сообщает ТАСС.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба произошло разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили около 70 рабочих. В результате произошедшего 15 человек погибли, 27 пострадали. Еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Причиной ЧП могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ. Возбуждено уголовное дело. В офисе холдинга «Сибзолото» прошли обыски, были задержаны директор компании «Сисим» (владелец дамбы), а также начальник и мастер горного участка артели.

Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.