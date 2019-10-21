В 2020 году у диорамы «Прорыв» построят причал для скоростного флота

Пристань обустроят в Кировске к 75-летию победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Пристань обустроят в Кировске к 75-летию победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленинградской области в 2020 году построят причал для скоростного флота около диорамы «Прорыв» в Кировске. Открытие его приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Причал откроет речной туристический маршрут по местам боев за Ленинград «Дубровка — ʺПрорывʺ — крепость Орешек». Расположится пристань на берегу Невы напротив музея «Прорыв блокады Ленинграда», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Строительство пристани начнется весной 2020 года. На сегодняшний день завершены предпроектные работы, проведены геологические изыскания и промеры глубин. Пакет документов инвестор ООО «Конт» передал в местную администрацию.

Ожидается, что первые суда пристань примет со стартом сезона навигации. Длина причала позволит пришвартовать прогулочные теплоходы и суда на подводных крыльях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причальную инфраструктуру Ленобласти оценил замминистра транспортф РФ Юрий Цветков.