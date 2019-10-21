В Ленобласти мужчина едва не погиб, прыгнув с парашютом

К счастью, мужчина справился с запасным парашютом и успешно приземлился на территории аэродрома Щеглово. Фото: https://pixabay.com

К счастью, мужчина справился с запасным парашютом и успешно приземлился на территории аэродрома Щеглово. Фото: https://pixabay.com

Пострадавший совершал прыжок впервые, однако сотрудники парашютного клуба позволили ему прыгнуть без инструктажа, а также не проверили оборудование.

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК РФ на транспорте по Петербургу и области. Мужчина обратился в парашютный клуб «Валькерия» с намерением совершить прыжок. Отмечается, что ранее пострадавший не сталкивался с парашютным спортом.

Однако работники клуба не осуществили должной подготовки, разрешив новичку прыгнуть без предварительного инструктажа. Кроме того, они не убедились в том, что оборудование парашюта, на котором мужчина совершал прыжок, исправно.

В итоге, купол парашюта раскрылся преждевременно, из-за чего пострадавший получил повреждения, которые медики оценивают как средней степени тяжести.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на помощь пострадавшим в ДТП на Кольцевой автодороге отправлен вертолет.