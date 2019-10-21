Минобороны прокомментировало информацию о внештатной ситуации во время учений «Гром-2019»

В Минобороны опровергли сообщения СМИ о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019».

В ведомстве отметили, что учения проводились не для запуска максимального количества ракет, а с целью проверки системы боевого управления.

Сегодня СМИ стало известно как минимум о двух инцидентах на военных учениях «Гром-2019», которые прошли 15–17 октября под руководством Владимира Путина.

Сначала «Ведомости» сообщили о «нештатной ситуации», в результате которой не был выполнен пуск одной из межконтинентальных баллистических ракет с подлодки «Рязань».

Затем источники РБК рассказали о срыве планов по запуску высокоточных крылатых ракет «Калибр». Не сработали новые системы, которые позволяют сократить время подготовки к запуску с трех часов до 15 минут. В итоге ракеты улетели только после задействования резервных систем запуска.

Минобороны обе публикации опровергло. Как объяснили в ведомстве, в первом случае запуск не был произведен из-за технического состояния ракеты. «Было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», — сообщили в министерстве. Ничего «нештатного» в этом не было, сообщает РБК.

Что касается второго случая, то в Минобороны заверили, что старт «Калибров» прошел успешно. Между тем тестирование отдельных систем оружия, напомнили в министерстве, проводится не во время стратегических учений, а исключительно в рамках отдельных испытаний. Поэтому, согласно этой логике, проблем с новой системой запуска быть просто не могло.