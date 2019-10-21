В Австралии палеонтолог обнаружил неизвестное науке существо

На территории Австралии находят множество видов существ, которые не встречаются больше нигде. Фото: https://pixabay.com/

На территории Австралии находят множество видов существ, которые не встречаются больше нигде. Фото: https://pixabay.com/

Австралийские ученые в 1989 году нашли на острове Тасмания окаменелости существа, которого идентифицировали как представителя Paleolimulus.

Однако в 2019 году их коллега, доктор Рассел Бикнелл, доказал, что его предшественники ошиблись. После повторного исследования стало ясно, что обнаруженное палеонтологами существо ранее не встречалось на планете. В журнале Palaeontologia Electronica опубликовали описание древней особи, которую относят к пермскому периоду.

Стоит отметить, что на других континентах ученым также ни разу не удалось обнаружить что-то подобное. Найденное существо обладало шипами-колючками крупных размеров. Таких не наблюдается у мечехвостов, к которым первоначально отнесли окаменелость.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у мадагаскарской руконожки — ай-ай — обнаружили шестой палец.