В Петербурге парковку «елочкой» отказались признать незаконной

В Петербурге парковку &#171;елочкой&#187; отказались признать незаконной
С 2015 года парковаться "елочкой" официально разрешено. Фото: https://pixabay.com

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск Константина Авдиенко к КРТИ, ГИБДД и ГУ МВД города.

Авдиенко подал административный иск к вышеуказанным учреждениям с намерением добиться признания незаконной «елочки» в местах уширения дорог. На данный момент парковаться «ёлочкой» разрешено во всех районах Северной столицы. Однако суд не удовлетворил иск петербуржца к Комитету по развитию транспорта, ГУ МВД и ГИБДД.

Об отказе суда gazeta.spb.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Разрешение подобной парковки автомобилей появилось в правилах дорожного движения в 2015 году. Тогда петербуржец добился признания незаконной эвакуации собственного авто за парковку под углом к проезжей части.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что красноярский суд арестовал сотрудника золотодобывающей компании «Сисим» из-за прорыва дамбы на реке Сейба.

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