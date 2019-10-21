Яна Поплавская рассказала, как едва не стала жертвой насильника

Как отмечает артистка, никто из свидетелй происшествия не поверил её, решив, что девушка напилась. С тех пор Поплавская боится плацкартных вагонов. Фото: Wikipedia

Как отмечает артистка, никто из свидетелй происшествия не поверил её, решив, что девушка напилась. С тех пор Поплавская боится плацкартных вагонов. Фото: Wikipedia

Известная российская актриса Яна Поплавская поделилась историей из юности о том, как в плацкартном вагоне её едва не изнасиловал мужчина.

О страшном инциденте актриса рассказала в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Много лет назад Поплавская ехала в последнем вагоне поезда, вместе с ней там оказался некий злоумышленник, которому понравилась девушка. Приставив нож к её спине, мужчина приговаривал «мышь, ты мне так понравилась» и Поплавская, по её словам, думала, что он её убьет.

Однако чудом актрисе удалось убедить насильника отпустить её. Как вспоминает ведущая, единственное, о чем она думала в тот момент, это чтобы вернуться живой домой, к маленькому сыну.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданина Таджикистана подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Ленобласти.