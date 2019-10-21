Яна Поплавская рассказала, как едва не стала жертвой насильника

Яна Поплавская рассказала, как едва не стала жертвой насильника
Как отмечает артистка, никто из свидетелй происшествия не поверил её, решив, что девушка напилась. С тех пор Поплавская боится плацкартных вагонов. Фото: Wikipedia

Известная российская актриса Яна Поплавская поделилась историей из юности о том, как в плацкартном вагоне её едва не изнасиловал мужчина.

О страшном инциденте актриса рассказала в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Много лет назад Поплавская ехала в последнем вагоне поезда, вместе с ней там оказался некий злоумышленник, которому понравилась девушка. Приставив нож к её спине, мужчина приговаривал «мышь, ты мне так понравилась» и Поплавская, по её словам, думала, что он её убьет.

Однако чудом актрисе удалось убедить насильника отпустить её. Как вспоминает ведущая, единственное, о чем она думала в тот момент, это чтобы вернуться живой домой, к маленькому сыну.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданина Таджикистана подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Ленобласти.

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