В Петербурге прокуратура добивается выплаты просроченной зарплаты

Прокуратура провела проверку трудового законодательства АО «НТЦ РИО».
В ходе проверки выяснилось, что 40 работникам во время не выплачена зарплата в размере 850 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.
В адрес гендиректора организации внесла представление об устранения нарушений трудового законодательства.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммерческая организация в Петербурге не выплатила сотрудникам около 1,3 млн рублей зарплаты.