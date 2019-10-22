В Петербурге прокуратура добивается выплаты просроченной зарплаты

Выяснилось, что не выплачена зарплата в размере 850 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Выяснилось, что не выплачена зарплата в размере 850 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Прокуратура провела проверку трудового законодательства АО «НТЦ РИО».

В ходе проверки выяснилось, что 40 работникам во время не выплачена зарплата в размере 850 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В адрес гендиректора организации внесла представление об устранения нарушений трудового законодательства.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммерческая организация в Петербурге не выплатила сотрудникам около 1,3 млн рублей зарплаты.