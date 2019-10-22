Салютный дивизион ЗВО отметит годовщину салютом

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина 23 октября отпразднует 52-годовщину. По этому случаю будет дан салют.

Фейерверки запустят в Москве, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ЗВО. Именно там дислоцирован салютный дивизион.

В программе выступление Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, молебен и принятие в Музей салютов артиллерийских орудий времен ВОВ,

Служащие дивизиона отметят годовщину запуском салюта и показательной тренировкой по подготовке техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опровергли слухи о переносе времени салютов. По действующей норме запуск фейерверков должен быть завершен до 23:00. Запускают салют, как правило, в 22:00 или в 22:30. Предполагалось, что салют могут перенести на час раньше.