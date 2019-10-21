Время проведения салютов в Петербурге останется без изменений

Время проведения салютов в Петербурге останется неизменным.

Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил документ, корректирующий распоряжение от 2000 года о проведении в Петербурге массовых мероприятий.

В СМИ появилась информация о том, что массовые мероприятия в Петербурге с 22:00 до 08:00 будут проходить без фейерверков. После принятия новой нормы салюты должны будут запускать на час раньше. По действующей норме они должны были заканчиваться к 23 часам — их запускали в 22 часа или в 22:30. Теперь же их будут запускать в 21 час или 21:30.

Однако в Смольном объяснили, что проект не затронет время проведения салютов в дни официальных праздников.

Салютам на День Победы, День города, Алые паруса, День ВМФ и на другие официальные праздники ничего не угрожает. Об этом заявили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти на час сдвинули начало салютов в городе по праздникам. Теперь из будут запускать в девять или половину десятого вечера.